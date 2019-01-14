Fenerbahçe'de şov haftası! Bombalar peş peşe patlayacak

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye'de devam ediyor. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var?

Fenerbahçe'de şov haftası! Bombalar peş peşe patlayacak

TOLGAY VE SERDAR 31 OCAK’TA: Hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile yapılan temaslardan sonuç alamayan yönetim, B planını devreye soktu. İki kulübün maaş yükleri nedeniyle Tolgay ve Serdar’ı göndermek zorunda kalacağını düşünen Fenerbahçe, gerekirse ara transferin son gününe kadar bekleyecek.

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Fenerbahçe'de şov haftası! Bombalar peş peşe patlayacak

JOHANSEN SÜRPRİZİ: Sarı-lacivertliler, Fulham’da forma giyen 28 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunu gündeme aldı. Yönetim, 28 yaşındaki Viking için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Johansen’le Galatasaray da ilgileniyor.

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Fenerbahçe'de şov haftası! Bombalar peş peşe patlayacak

BABEL GİTTİ MOTİNG GELİYOR: Siyah-beyazlı yönetim Ryan Babel’den gelecek 2 milyon euro ile kiralamayı düşündüğü Choupo Moting, “Takımımla anlaşırsanız gelirim” dedi. Marco Pjaca ve emre Kılınç ise listedeki diğer isimler.

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Fenerbahçe'de şov haftası! Bombalar peş peşe patlayacak

BABEL’İN ALTERNATİFİ DANİMARKA’DAN: Beşiktaş’ın Kopenhag’da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri Sören Lerby ile görüştüğü ortaya çıktı. Oyuncu hakkında bilgi alan yöneticilerin Viktor Fischer’ın 'tamam’ demesi halinde kiralama teklifi yapacağı bildirildi.

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