Fenerbahçe'de şov haftası! Bombalar peş peşe patlayacak

TOLGAY VE SERDAR 31 OCAK’TA: Hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile yapılan temaslardan sonuç alamayan yönetim, B planını devreye soktu. İki kulübün maaş yükleri nedeniyle Tolgay ve Serdar’ı göndermek zorunda kalacağını düşünen Fenerbahçe, gerekirse ara transferin son gününe kadar bekleyecek.
JOHANSEN SÜRPRİZİ: Sarı-lacivertliler, Fulham’da forma giyen 28 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusunu gündeme aldı. Yönetim, 28 yaşındaki Viking için 2 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtiliyor. Johansen’le Galatasaray da ilgileniyor.
BABEL’İN ALTERNATİFİ DANİMARKA’DAN: Beşiktaş’ın Kopenhag’da forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun menajeri Sören Lerby ile görüştüğü ortaya çıktı. Oyuncu hakkında bilgi alan yöneticilerin Viktor Fischer’ın 'tamam’ demesi halinde kiralama teklifi yapacağı bildirildi.
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