Fenerbahçe'de şov haftası! Bombalar peş peşe patlayacak

TOLGAY VE SERDAR 31 OCAK’TA: Hem Beşiktaş hem de Galatasaray ile yapılan temaslardan sonuç alamayan yönetim, B planını devreye soktu. İki kulübün maaş yükleri nedeniyle Tolgay ve Serdar’ı göndermek zorunda kalacağını düşünen Fenerbahçe, gerekirse ara transferin son gününe kadar bekleyecek.

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