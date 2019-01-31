  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Castillo transferi yattı. Benfica, tercihini Meksika'ya satış (Club America) yönünde kullandı

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 31-01-2019 10:38 - Güncelleme: 31-01-2019 10:38

Kadrosunu Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile güçlendiren Fenerbahçe'nin forvet transferinde sorun çıktı. Sarı-Lacivertli takımın Şilili golcü Castillo transferi yattı. Portekiz temsilcisi Benfica, tercihini Meksika'ya satış (Club America) yönünde kullandı.

Damien Comolli, Castillo ve menajeriyle her konuda anlaştı. Benfica ile pazarlıkta. Fiyat arttırdılar. Castillo ve menajeri Alejandro Santiesteban İstanbul’a gelmek için haber bekliyordu ancak Fenerbahçe, Benfica ile anlaşamadı.

EN YAKIN İHTİMAL ADEBAYOR
İslam Slimani'yi elinden çıkarmaya çalışan Fenerbahçe'nin transferin bitimine sayılı günler kala hangi golcüyü kadrosuna katacağı merak konusu. Başakşehir'den Adebayor'un Fenerbahçe'ye transferi en yakın ihtimal.

Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yoldaFenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yoldaFenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yoldaFenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yoldaHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • AHAHAH 31 Ocak 2019 10:50 OHA ULAN SON GÜNE BIRAKIRSANIZ BÖYLE OLUR!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro