Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi!

Kadrosunu Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile güçlendiren Fenerbahçe'nin forvet transferinde sorun çıktı. Sarı-Lacivertli takımın Şilili golcü Castillo transferi yattı. Portekiz temsilcisi Benfica, tercihini Meksika'ya satış (Club America) yönünde kullandı.

Damien Comolli, Castillo ve menajeriyle her konuda anlaştı. Benfica ile pazarlıkta. Fiyat arttırdılar. Castillo ve menajeri Alejandro Santiesteban İstanbul’a gelmek için haber bekliyordu ancak Fenerbahçe, Benfica ile anlaşamadı.

EN YAKIN İHTİMAL ADEBAYOR

İslam Slimani'yi elinden çıkarmaya çalışan Fenerbahçe'nin transferin bitimine sayılı günler kala hangi golcüyü kadrosuna katacağı merak konusu. Başakşehir'den Adebayor'un Fenerbahçe'ye transferi en yakın ihtimal.

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