Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yeni teknik direktör...

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde takımın başında Erwin Koeman olacak ancak sonrası için birkaç isim üzerinde duruluyor.
COMOLLI ALİ KOÇ'UN UÇAĞIYLA FRANSA'DA!
Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre sportif direktör Damien Comolli bu sabah Ali Koç'un özel uçağıyla Fransa'nın yolunu tuttu.
Burada vatandaşı Laurent Blanc ile görüşen Comolli, yarın Türkiye'ye dönecek ve son durumu Ali Koç'la paylaşacak. 52 yaşındaki teknik adam son olarak PSG'de görev yapmıştı. 2016'dan bu yana takım çalıştırmıyor.
B PLANI İSE LUCESCU!
Yerli isimlerden ziyade yabancı teknik adamlara yönelen Fenerbahçe'de B planı ise Mircea Lucescu.Blanc'tan gelecek yanıta göre Rumen teknik adam ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısı çalınabilir.
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