  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferi tamam

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferi tamam

Transfer çalışmalarına devam ettiren Fenerbahçe, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ve Galatasaray'dan Serdar Aziz transferinde mutlu sona ulaştı. 

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 30-01-2019 22:21 - Güncelleme: 30-01-2019 22:21

Devre arası transfer döneminde Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Chelsea'den Victor Moses'i kadrosuna katan Fenerbahçe, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrosuna kattı. Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Serdar Aziz, sarı-lacivertli kulüple daha önce anlaşmaya varmıştı.

Tecrübeli savunmacı ve menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe ile son bir görüşme gerçekleştirmek üzere kulüp binasına gitti. Fenerbahçe'nin Serdar Aziz transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

TOLGAY ARSLAN'DA DA ANLAŞMA TAMAM

Tolgay Arslan'ın menejeri Ahmet Bulut, yaptığı görüşmeler sonrasında Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. İki kulüp yöneticilerinin bu gece bir görüşme daha gerçekleştirmesi ve bu görüşmenin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 

Öte yandan Tolgay Arslan transferinde ismi geçen Şener Özbayraklı, siyah-beyazlı kulübün teklifini az buldu. Şener'in istediği yıllık ücret, Beşiktaş tarafından kabul edilmezken son bir görüşme daha yapılacak. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması durumunda ise transferin takas olarak değil, bonservis bedeli ödenerek bitmesi bekleniyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Tolgay Arslan transferi tamam haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro