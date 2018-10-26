Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

Fotomaç yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'de iki yöneticinin tekme tokat kavga ettiğini iddia etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldığı maç öncesinde Sarı lacivertli ekip için şok bir iddia gündeme geldi. İşte Emre Bol'un açıklamaları; "Samandıra'da bazı sıkıntılar var. Şimdi mesela Samandıra'da Comolli'nin bazı yetkilerinin elinden alındığını duyuyoruz ama sadece Samandıra'da değil, yönetim içerisinde de bazı sıkıntılar var. Twitter

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TEKME TOKAT KAVGA: "Duyuyorum bazı şeyleri ve kulaklarıma inanamıyorum. Tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum. İki tane yönetici kulüp binasının içerisinde tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Arkasından yine iki tane farklı yönetici... Onlar da bayağı seslerin yükseldiği bir tartışma sonrası tekme tokat kavga edecek pozisyonlara geliyorlar. Twitter

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KOCA KOCA İŞ ADAMLARI: Futbolcular genç insanlar. Bunları bu genç insanlar yapsa cahilliğine verirsin, 'adrenalini yüksek, maçtan çıktı, antrenmandan çıktı, kavga etti' dersin. Koca koca iş adamlarının tekme tokat kavga etmesi ne demek ya! Twitter

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