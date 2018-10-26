Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

Fotomaç yazarı Emre Bol, Fenerbahçe'de iki yöneticinin tekme tokat kavga ettiğini iddia etti.

Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Anderlecht ile 2-2 berabere kaldığı maç öncesinde Sarı lacivertli ekip için şok bir iddia gündeme geldi. İşte Emre Bol'un açıklamaları; "Samandıra'da bazı sıkıntılar var. Şimdi mesela Samandıra'da Comolli'nin bazı yetkilerinin elinden alındığını duyuyoruz ama sadece Samandıra'da değil, yönetim içerisinde de bazı sıkıntılar var.

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Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

TEKME TOKAT KAVGA: "Duyuyorum bazı şeyleri ve kulaklarıma inanamıyorum. Tuhaf tuhaf şeyler duyuyorum. İki tane yönetici kulüp binasının içerisinde tekme tokat birbirlerine giriyorlar. Arkasından yine iki tane farklı yönetici... Onlar da bayağı seslerin yükseldiği bir tartışma sonrası tekme tokat kavga edecek pozisyonlara geliyorlar.

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Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

KOCA KOCA İŞ ADAMLARI: Futbolcular genç insanlar. Bunları bu genç insanlar yapsa cahilliğine verirsin, 'adrenalini yüksek, maçtan çıktı, antrenmandan çıktı, kavga etti' dersin. Koca koca iş adamlarının tekme tokat kavga etmesi ne demek ya!

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Fenerbahçe'de ortalık karıştı! Tekme tokat kavga ettiler

CEBİNDEN PARA VERDİ ADAM: Ali Bey'le ilgili olumsuz bir şey söylemek istemiyorum. Neden? Çünkü iyi niyetle yaklaşıyor, cebinden bir sürü para verdi adam. Bak şimdi forma sponsoru da kendileri oldular. Yani bir şeyler yapmaya çalışan çaba gösteren bir adam var ama öte yandan dışarıdan olaylara bakan herkes bir yönetim acziyeti olduğunu, yönetimde sıkıntılar olduğunu düşünür.

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