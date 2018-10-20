Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin gözyaşları

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile oynadığı maçta Mehmet Ekici, sadece 15 dakika oyunda kalabildi.

61. dakikada Andre Ayew yerine oyuna giren ve etkili bir futbol sergileyen Ekici, 76. dakikada sakatlanarak maça devam edemedi.

GÖZ YAŞLARINI TUTAMADI

Göz yaşlarıyla saha kenarına gelen Mehmet Ekici'nin yerine karşılaşmaya Alper Potuk dahil oldu.

Bu arada iyi bir futbol ortaya koyan Mehmet Ekici'nin 74. dakikada kullandığı frikik üst direkten döndü.

Sivasspor Fenerbahçe maçı özeti ve golleri