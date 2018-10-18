Fenerbahçe'de kıyamet kopartan olayda flaş gelişme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un kulüp televizyonunda dillendirdiği, “İdman verilerinin silinmesi”, “Verilerin 3. kişilere gönderilmesi”, “Cocu’nun cenazesi!” gibi konularda kendilerini ifade etme fırsatı bulan yardımcı antrenörler Koç’a haber göndermiş ve, “Bir de bizi dinleyin” demişlerdiFenerbahçe’de beklenen görüşme gerçekleşti. Geçen sezon Aykut Kocaman’ın yardımcılıklarını yapan fakat yaşanan skandallar üzerine Başkan Ali Koç’un görevlerine son verdiği antrenör Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk ve kondisyoner Alper Aşçı. Başkan’la nihayet bir araya geldi.
VERİLER COMOLLI'DE: Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Verileri bilgisayarlardan sildikleri yönündeki bilginin yanlış olduğunu söyleyen antrenörlerin, “Bu kesinlikle doğru değil. Sezon başında Aykut Hoca’yla birlikte geçen sezonun bütün futbolcu verilerini Comolli’ye anlattık. Kocaman bu verileri bir rapor halinde Comolli’ye de vermişti” derken, “Ayrıca bu bilgiler iCloud’a (İnternet üzerinde bulut sunucusu) da aktarıldı ve orada duruyor” sözlerini kullandı.
''MECBUREN GMAİL'E ATMAK ZORUNDAYIZ'': Başkan’a, “Size yanlı ve yanlış bilgiler aktarılıyor” diyen antrenörler verilerin dışarı sızdırıldığı konusunda ise, “Verilerin üçüncü şahıslara verildiği de doğru değil. Ipad ve Iphone kullanıyoruz, teknik veri aplikasyonu kullanmak için tüm bilgileri gmail’e atmak zorundayız. Çünkü aplikasyon sadece gmail ile çalışıyor. Verileri mecburen ‘gmail’ hesabımıza aktarmak zorundaydık” açıklaması yaptı.
4 SAAT SÜREN GÖRÜŞME: Yaklaşık 4 saat süren görüşme sonrası Ali Koç’un antrenörlere bazı konularda hak verse de, ‘ayrılık’ kararından geri adım atmasının zor olduğu fakat üçlüyle dostane bir ilişkisi olacağını söylediği gelen haberler arasında.
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