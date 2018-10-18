Fenerbahçe'de kıyamet kopartan olayda flaş gelişme

''MECBUREN GMAİL'E ATMAK ZORUNDAYIZ'': Başkan’a, “Size yanlı ve yanlış bilgiler aktarılıyor” diyen antrenörler verilerin dışarı sızdırıldığı konusunda ise, “Verilerin üçüncü şahıslara verildiği de doğru değil. Ipad ve Iphone kullanıyoruz, teknik veri aplikasyonu kullanmak için tüm bilgileri gmail’e atmak zorundayız. Çünkü aplikasyon sadece gmail ile çalışıyor. Verileri mecburen ‘gmail’ hesabımıza aktarmak zorundaydık” açıklaması yaptı.