  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe'de Juan Mata sesleri

Fenerbahçe'de Juan Mata sesleri

Fenerbahçe, Manchester United'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Juan Mata'yı transfer etmek istiyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 18-01-2019 11:13 - Güncelleme: 18-01-2019 11:13

Şimdiye kadar sadece Yeni Malatya’dan stoper Sadık Çiftpınar’ı transfer edebilen Fenerbahçe kadrosunu güçlendirme çalışmalarına 5 koldan devam ediyor. Sarı-Lacivertliler G.Saray’dan S.Aziz, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan, Chelsea’den Viktor Moses, Genk’ten Dieumerci Ndongala ve Manchester United’tan Juan Mata’yı almak için yoğun çaba harcıyor.

10 NUMARAYA İSPANYOL
Fenerbahçe Serdar Aziz’in Galatasaray, Tolgay’ın da Beşiktaş’la olan sorunlarını çözmesini beklerken sürpriz bir şekilde Manchester United’ın İspanyol 10 numarası Juan Mata için harekete geçti. Ada medyasında çıkan haberlere göre Sarı-Lacivertliler, son maçlarda teknik direktör Solksjaer’in fazla süre vermediği 30 yaşındaki starı kiralamak için çalışıyor.

MOSES İÇİN SON GİRİŞİM
Kanarya, Chelseali kanat oyuncusu Victor Moses (28) için de Maviler’e son bir girişimde daha bulundu ve kiralama isteğini yineledi. Chelsea’nin satmaya sıcak baktığı bu oyuncu için olumlu geri bir dönüş olmadığı takdirde Sarı-Lacivertliler pazarlıkları sürdürdükleri Genk’ten 27 yaşındaki Dieumerci Ndongala’yı renklerine bağlayacak.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe'de Juan Mata sesleri haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro