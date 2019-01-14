Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'a çevrildi!

Ali Koç'un, düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün içinde bulunduğu finansal durumdan transferlere kadar birçok konuya açıklık getirmesi bekleniyor. Koç, özellikle transferlerle ilgili soruya geçtiğimiz günlerde salı günkü programı işaret etmişti.

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