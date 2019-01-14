Fenerbahçe'de gözler Ali Koç'a çevrildi!
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün içinde bulunduğu finansal durumdan transferlere kadar birçok konuya açıklık getirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de gözler Başkan Ali Koç'un yapacağı açıklamalara çevrildi.
Ali Koç'un, düzenli olarak gerçekleştirdiği 'Camiaya Sesleniş' programında kulübün içinde bulunduğu finansal durumdan transferlere kadar birçok konuya açıklık getirmesi bekleniyor. Koç, özellikle transferlerle ilgili soruya geçtiğimiz günlerde salı günkü programı işaret etmişti.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken, sarı lacivertli yönetimin bu süreçte aceleci davranmama kararı aldığı ve gelecek yılın kadrosunu şekillendirmeye yönelik girişimlere başladığı öğrenildi.
Bu süreçte, gerekirse transfer döneminin sonlarının bekleneceği ancak Fenerbahçe ruhuna uygun isimlerin kadroya dahil edileceği bildirildi.