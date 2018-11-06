Fenerbahçe'de flaş Valbuena kararı!

Fenerbahçe’de 2-0 geriden gelip 2-2 sona erdirilen Galatasaray derbisinin olumlu etkileri halen gündemde yer alıyor. Türk Telekom Stadı’nda son 40 dakikada atılan 2 golle bir puanı kurtaran sarı-lacivertlilerde antrenör Erwin Koeman kadar bir isim daha konuşuluyor.

Geçen sezon büyük umutlarla gelen ancak hem Aykut Kocaman döneminde hem de Phillip Cocu ile beklenen etkiyi gösteremeyen Mathieu Valbuena herkesi şaşırtıyor.

HAYRAN BIRAKTI

Fransız futbolcu geldiği günden bu yana en başarılı karşılaşmasını Erwin Koeman yönetiminde Galatasaray deplasmanında oynayarak herkesi kendine hayran bıraktı.

KOEMAN'IN KATKISI BÜYÜK

Bu durumun oluşmasında Hollandalı çalıştırıcı Koeman’ın büyük katkısı oldu. Derbi öncesi takımı hazırlama görevini alan 57 yaşındaki teknik adam önce 4-2-3-1 sistemini oturttu ardından Mathieu Valbuena’yı ilk 11’ine koydu.

TÜM SORUMLULUK VALBUENA'DA

Hafta boyunca da Valbuena ile yakından ilgilenen tecrübeli hoca, saha içi liderliği teslim etti. Penaltı, korner ve frikiklerde tüm sorumluluğu 34 yaşındaki oyuncuya bırakan Koeman, özgür olmasını istedi.