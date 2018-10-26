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Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Cocu biletini kesti ocakta yolcu

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Cocu biletini kesti ocakta yolcu

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Matiheu Valbuena'nın biletini kesti. Fransız futbolcuyla devre arasında yollar ayrılacak.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 14:23 - Güncelleme: 26-10-2018 15:11

Son oynadığı 4 maçtan galibiyet çıkaramayan ve tarihinin en kötü günleri geçiren Fenerbahçe'de devre arası planları yapılmaya başlandı.

Takımda verim alınamayan oyuncularla yolları ayırmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de kadro dışı bırakılan Dirar ve Aatıf gibi isimlerin dışında gözden çıkarılan ilk isim Mathieu Valbuena.

ANDERLECHT MAÇINDA GÖREV VERMEDİ
Fanatik'in haberine göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Valbuena'nın antrenmanlardaki performansından hiç memnun olmayan Cocu, 2-0 geriye düştüğü Anderlecht maçında dahil deneyimli futbolcuya başvurmadı.

YOLLAR AYRILACAK
Bu sezon tüm organizasyonlarda yalnızca 6 maçta 269 dakika sahada kalan Fransız futbolcuyla takım bulunması halinde yollar ayrılacak.

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