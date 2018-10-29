Fenerbahçe'de beklenen gelişme: Cocu görevden alındı!

Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu'nun görevinden alındığı duyuruldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklamasında "Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır" denildi.
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