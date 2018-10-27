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Fenerbahçe'de, basın mensuplarından çalışma alanına tepki

Fenerbahçe'de, basın mensuplarından çalışma alanına tepki

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunda basın mensuplarına ayrılan dar alana foto muhabirleri tepki göstererek salonu terk etti.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 11:09 - Güncelleme: 27-10-2018 11:09

Sarı-lacivertli kulübün ekim ayı yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Akreditasyonla içeriye alınan basın mensupları, kendileri için ayrılan dar alan nedeniyle kulüp yetkililerine şikayetlerini iletti. Salonda geçmiş toplantılardan farklı olarak basın mensuplarının yer aldığı bölüme şerit çekildi.

Salonun en arkasında dar alanda çalışmaları istenen basın mensuplarının bu alandan çıkmaları yasaklandı. Foto muhabirlerinin de sadece başkanın konuşması sırasında kürsüye gidebileceği, onun dışında kesinlikle bulundukları alandan dışarı çıkmalarının yasak olduğu bildirildi.

Bunun üzerine salondaki foto muhabirleri salonu terk etme kararı aldı. Kulüp foto muhabiri dışındaki bütün foto muhabirleri, bu kararı protesto ederek salondan ayrıldı.

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