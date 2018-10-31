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Fenerbahçe'de Abdullah Avcı-Emre Belözoğlu bombası

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı-Emre Belözoğlu bombası

Cocu'nun ayrılmasından sonra Fenerbahçe'nin gündeminde olan Abdullah Avcı, gelecek bir teklife sıcak bakıyor. Avcı’nın, Emre Belözoğlu’yla birlikte Sarı-Lacivertli kulübe gitme niyetinde olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 08:49 - Güncelleme: 31-10-2018 08:49

Ligde tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de Ankaragücü mağlubiyeti bardağı taşıran son damla oldu ve teknik direktör Cocu ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de gözler yönetime çevrildi. Yeni hocanın kim olacağı merak edilirken Akşam gazetesi bomba bir iddiada bulundu.

AVCI SICAK BAKIYOR
Cocu'dan sonra Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında ismi geçen Abdullah Avcı, kendisine bir teklif yapılmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli ekibin böyle bir öneride bulunması ve Başakşehir yönetiminin ikna edilmesi halinde Avcı’nın, Kadıköy’e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

EMRE'Yİ YANINA ALMAK İSTİYOR
Evi de Kadıköy’de olan Avcı’nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor. Avcı’nın böyle bir ihtimalde ‘Ağabey Futbolcu’ olarak Emre Belözoğlu’nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında.

EN AZ İKİ YARDIMCIYLA GELECEK
Avcı, göreve gelmesi halinde F.Bahçe camiasının önde gelen ve dil bilen eski futbolcularından en az 2 kişiyi de yardımcı olarak yanına alacak. 

15 MAÇTA 3 GALİBİYET 7 MAĞLUBİYET 3 GALİBİYET
Fenerbahçe Spor Kulübü, 3-1 sona eren Ankaragücü maçından sonra teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'nin başında sadece 4 ay kaldı. Sarı kanaryalar bu 4 ay içinde 15 resmi maça çıktı ve bu maçların sadece 3'ünü kazanabilirken, 7 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

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