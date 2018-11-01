Fenerbahçe'de Abdullah Avcı bombası!

Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de, teknik direktörlük konusunda yönetim kurulunun düşünceleri yavaş yavaş netleşiyor. Bu konuda birçok alternatif üreten sarı lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi.

''AVCI İSMİNİ DUYDUM''

Milliyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Skorer TV'de Derbi Özel programında yeni teknik direktör konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı. Sarı­-Lacivertli ekibin temel amacının gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek olduğunu belirten Ok, "Abdullah Avcı ismini duydum. Mehmet Demirkol da söyledi. Teyide muhtaç olduğunu düşünüyorum.'' dedi.

YENİ SEZONDA AVCI DÖNEMİ

''Blanc'la Comolli'nin yüz yüze görüştüğünü biliyorum.'' diyen Ok, Birkaç araştırma yaptım. Aldığım bilgi; bu seneyi bir şekilde geçirebilmek, sonuç alınamıyorsa gelecek sezon Abdullah Avcı'yı takımın başına getirmek. Önümüzdeki seneyi Abdullah Avcı'yı getirebilmek. Abdullah Avcı ile ilgili gelecek sezon bir plan olduğunu biliyorum. Gelirse Abdullah Avcı ekibiyle gelir. Böyle bir hayal var. Blanc PSG'den 5 milyon euro alıyor. Şu anki tabloda bir kriz var." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı-Emre Belözoğlu bombası