Fenerbahçe Youtube'da rekor kırdı

Başkanlık seçimlerinde ve göreve geldiğinden beri Youtube kanalının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Koç, Ocak 2019'da yapılan transferlerin bizzat bu mecradan yayınlanmasını talep etti.



Serdar Aziz transferi paylaşılırken de Ali Koç'un konuşması Youtube hesabında dikkat çekti. Yeni sezonda da transferler yapılırken Youtube hesabı öncelik olacak. Bu girişim meyvelerini de hemen aldı.



Sarı-lacivertli kulübün Youtube kanalının Ocak 2019'da 4.18 milyon izleyiciye ulaştığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Avrupa'da en çok izleyiciye sahip 25 kulüp arasında Fenerbahçe 11. sıraya geldi.



Daha önce 1 milyon barajını dahi geçemeyen Fenerbahçe'nin Youtube kanalı bir anda zirve yaptı. Ağustos 2018'de 268 bin, Eylül 2018'de 166 bin, Ekim 2018'de 207 bin, Kasım 2018'de 228 bin ve Aralık 2018'de 463 bin izleyicisi olan sarı-lacivertliler, 2019'un ilk ayında 4.18 milyonu gördü.

Bilhassa transfer döneminin son 1 haftasında Victor Moses, Serdar Aziz, Tolgay Arslan ve Miha Zajc gibi flaş isimler bu platformdan duyuruldu. Özellikle, Serdar Aziz'in transfer paylaşımı Youtube üzerinde 1.5 milyon kez izlendi.

Listenin zirvesinde Barcelona, 18.6 milyon izleyiciyle ilk sırada, Manchester United 18.1 milyon izleyiciyle ikinci sırada ve Liverpool 14.3 milyon izleyiciyle 3. sırada yer aldı.

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