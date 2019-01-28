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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak Ziraat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor’a elenen Fenerbahçe, 19. hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maça fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'yi Yeni Malatyaspor duran toplarla kovaladı. 86. dakikada Mehmet Topal, Fener'e hayat veren golü attı ve Sarı Lacivertliler sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 19:02 - Güncelleme: 28-01-2019 22:10

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde ligin dişli takımlarından Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele 3-2 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle son buldu. Fenerbahçe 6 maçlık kazanamama serisine son verdi.

Ersun Yanal'ın ekibi Mehmet Ekici'nin 2. dakikadaki golüyle erken önce geçerken 29. dakikada Arturo Mina'nın kafa golüyle skor eşitlendi. Ev sahibi takım 31. dakikada Mehmet Ekici'nin şık frikik golüyle skoru 2-1 yapsa da Yeni Malatyaspor 45+3'te Donald ile gol buldu. Soyunma odasına 2-2 eşitlikle gidildi.

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İkinci yarıda dengeli oyunu sürdüren Fenerbahçe, bir penaltı atışı kazansa da ilk yarının yıldızı Ekici, kaleci Farnolle'nin eldivenlerine takıldı. Fenerbahçe aradığı golü 86'da Mehmet Topal ile buldu ve uzun zamandır aranan 3 puan bu golle geldi.

Fenerbahçe 20 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı. Fenerbahçe ligde bir sonraki hafta Göztepe'yi konuk edecek.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ayew ortaladı. Arka direkteki Isla'nın indirdiği topta Mehmet Ekici'nin ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada konuk ekip skora denge getirdi. Sol kanattan kazanılan Aleksic'in ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda top kaleci Volkan'ın solundan ağlara gitti: 1-1.

31'inci dakikada Fenerbahçe tekrardan öne geçti. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda meşin yuvarlar ağlara gitti: 2-1.

34'üncü dakikada Soldado mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Ekici'nin uzun pası Malatyaspor savunmasından sekince Soldado kaleciyle karşı karşıya kaldı. İspanyol oyuncunun vuruşunda Farnolle topu kornere çeldi.

42'nci dakikada kısa paslarla sağ kanattan gelen Fenerbahçe'de Isla'nın ortasına Soldado ön direkte kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

45+3'üncü dakikada skora tekrardan denge geldi. Savunmadan atılan uzun topta ceza sahası içerisinde Mina kafayla indirdi. Kaleci Volkan'dan önce araya giren Donald'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-2.

48'inci dakikada Dirar'ın şutunda savunmadan seken top Benzia'nın önüne düştü. Benzia'nın sol ayağına aldıktan sonra yaptığı plase vuruşta top kaleci Farnolle'de kaldı.

61'inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Isla'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Dirar, Erkan Kaş'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Palabıyık, kararını değiştirmedi.

64'üncü dakikada topun başına geçen Mehmet Ekici'nin şutunda kaleci Farnolle gole izin vermedi.

66'ncı dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında Erkan'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Bifouma'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Volkan'da kaldı.

70'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Mehmet Ekici ortaladı. Ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Sadık'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

86'ncı Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Valbuena ortaladı. Sadık'ın kafa vuruşunda kaleci Farnolle'den döne topta Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

FENERBAHÇE: 3 - 2 :YENİ MALATYASPOR

STAT: Ülker
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia (Dk. 67 Moses), Dirar, Mehmet Ekici (Dk. 84 Valbuena), Ayew (Dk. 80 Eljif), Soldado

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin, Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic (Dk. 67 Ahmed), Guilherme, Adem Büyük (Dk. 46 Bifouma), Ömer (Dk. 78 Pereira)

GOLLER: Dk. 2 ve Dk. 31 Mehmet Ekici, Dk. 86 Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Dk. 28 Mina, Dk. 45+3 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Adem Büyük, Guilherme, Erkan, Robin (Evkur Yeni Malatyaspor) - Soldado, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Hasan Ali, Sadık (Fenerbahçe)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2019 22:24 Ali koc gitseydi Küme düserdi borc icinde yüzerdik. Aklinizi basiniza alin, Aziz 20 yilda ne yapti, Ali koc daha 6 ay oldu biraz insaf yav, Aziz beyun Enkazi bunlar

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