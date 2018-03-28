Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdiki hali içler acısı

BİR dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanı’nda aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdiki hali içler acısı

BİR dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş alt yapısında basketbol oynayan ve geçen sezon Bursa Nilüfer Basketbol takımında yer alan 2.04 cm boyundaki 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, yaşadığı ağır psikolojik rahatsızlık sonrası Atatürk Havalimanı’nda aylardır ayrılmıyor ve limanda yatıp kalkıyor. Yakınları ve ailesi ise rahatsızlığı nedeniyle yazılan ilaçlarını almadığını ve Amerika'da basketbol oynamayı saplantı haline getirdiğini söylüyorlar.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdiki hali içler acısı

ÇOK BAŞIRILI BULUNUYORDU: Çocuk yaşta annesini kaybeden 23 yaşındaki Mehmet Şanlı, çok sevdiği basketbol yaşantısına devam etti. Başta Fenerbahçe olmak üzere birçok kulüpte basketbol oynayan Şanlı, başarılı spor yaşantısına rağmen ağır depresyon içerisindeydi. Geçen sezon Bursa’nın Nilüfer takımında yer alan genç futbolcu rahatsızlığı ortaya çıkınca ilaçlarını düzenli kullanmadığı için sıkıntı yaşamaya başladı ve genç basketbolcu bunalıma girdi. Mehmet Şanlı, babasının da kendisiyle ilgilenmediğini öne sürerek Amerika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na geldi.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdiki hali içler acısı

HASTALIĞIYLA PENÇELEŞTİ: Burada pasaport kontrol noktasından kaçak geçmeye çalışan Mehmet Şanlı, polis tarafından alınarak tedavi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü. Burada bir süre kalan genç basketbolcu, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun desteğiyle kendisine maaş bağlanarak ev verildi.

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynamıştı! Şimdiki hali içler acısı

HAVALİMANI EVİ GİBİ OLDU: İlaçlarını aksatan ve ağır psikolojik hastalığıyla pençeleşen Şanlı, yine pasaportunu alarak 2-3 ay önce geldiği ve bir süre kaldığı Atatürk Havalimanı’na yeniden geldi ve her gün ABD uçuşlarını takip ediyor, adeta havalimanını evi gibi kullanıyor.

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