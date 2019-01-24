Fenerbahçe Ümraniyespor Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşıyor.
Son 16 turu ilk maçını 1-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, tur atlamak için 2 farklı galip gelmek zorunda. 1-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde müsabaka uzatmalara gidecek. Ümraniyespor, galibiyet, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu 1 farklı yenilgide çeyrek finale yükselen taraf olacak.
FENERBAHÇE: 0 - 0 :ÜMRANİYESPOR
STAT: Ülker (Seyircisiz)
SAAT: 20:30
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Ayew, Valbuena, Frey, Slimani
ÜMRANİYESPOR: Burak, Vasilogiannis, Timur, Recep, Tarık, Serkan, Alaaddin, Merthan, Atabey, Yasir, Emircan
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