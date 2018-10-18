Fenerbahçe tribününde sürpriz isim!

THY Avrupa Ligi ikinci hafta müsabakasında Fenerbahçe sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımını 93-85 mağlup ederek ikide iki yaptı. Maçı izleyenler arasında sürpriz bir isim vardı.

Fenerbahçe tribününde sürpriz isim!

THY Avrupa Ligi ikinci hafta müsabakasında Fenerbahçe sahasında Rusya'nın Khimki Moskova takımını 93-85 mağlup ederek ikide iki yaptı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Kostas Sloukas, Marko Guduric, Luigi Datome, Nicolo Melli ve Jan Vesely ilk beşi ile başladı. Konuk ekip Khimki Moskova ise Alexey Shved, Dee Bost, Tony Crocker, Anthony Gill ve Jordan Mickey ilk beşi ile sahaya çıktı.

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Fenerbahçe tribününde sürpriz isim!

BAŞKAN KOÇ VE FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR DA MAÇTA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy ile sarı lacivertli futbolcular Michael Frey, Jailson, Mehmet Ekici, Berke Özer, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk ve Andre Ayew de karşılaşmayı takip eden isimler arasında yer aldı. Kasımpaşalı milli futbolcu Tarkan Serbest de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda maçı takip etti.

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Fenerbahçe tribününde sürpriz isim!

OZAN BALABAN DA MAÇTAYDI: Öte yandan Fenerbahçe'nin eski basketboldan sorumlu yöneticisi Ozan Balaban, tribündeki yerini aldı. Ali Koç mazbatasını aldıktan son yaşanılan Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna, takımda büyük emeği olan Ozan Balaban'ı da davet etmişti. Balaban Aziz Yıldır yönetimindeydi.

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Fenerbahçe tribününde sürpriz isim!

İşte mücadeleden kareler...

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