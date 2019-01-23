Fenerbahçe transferde bombayı sonunda patlattı

Fenerbahçe İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Nijeryalı oyuncusu Victor Moses'i 1,5 yıllığına kiraladı. Moses, gece geç saatlerde İstanbul'a gelecek.

Bu gece 01.20 itibariyle İstanbul'a gelmesi beklenen Moses ile İstanbul'da yapılacak olan son görüşmede kalan detaylar konuşulacak. Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Moses, 23 haftası geride kalan Premier Lig'de sadece 6 maçta 181 dakika forma şansı bulabildi