Fenerbahçe TFF listesine almadı Galatasaray'la el sıkıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Malatya ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılarak camianın üzerindeki kara bulutlar dağılmış, oynanan futbol gelecek adına umut vermişti.

Ara transfer döneminde kadrosunu Sadık, Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'la güçlendiren Fenerbahçe'de, TFF'ye verilen 28 kişilik kadroda milli futbolcu Şener Özbayraklı yer bulamadı. Sezonun 2. yarısındaki maçlarda Şener Özbayraklı forma giyemecek.

BEŞİKTAŞ'A GİTMEDİ GALATASARAY'LA EL SIKIŞTI

Hatırlanacağı gibi Şener Özbayraklı, Tolgay Arslan transferinde Beşiktaş'a takas olarak gitmeyi kabul etmemişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Şener Özbayraklı'nın gelecek sezon için Galatasaray'la el sıkıştığı iddia edildi.