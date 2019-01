Fenerbahçe taraftarı: 'Koskoca Feneri ne hale getirdiniz'

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Ümraniyespor’a yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan büyük tepki geldi. Takımın kötü gidişatına tepki göstermek için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri önüne gelen bir gurup, sloganlar atarak takımı protesto etti. Öfkeli taraftar takım otobüsü tesislere girerken ıslık çalıp, yuhaladılar. Takım otobüsü içeri girerken protestolarına devam eden gurup, “Siz bizi aleme rezil ettiniz! En büyük taraftar, futbolcular sahtekar. Koskoca Feneri ne hale getirdiniz? Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor. Comolli istifa” gibi sloganlar attı. Fenerbahçeli bir taraftar, takımın gidişatından hiç mutlu olmadıklarını, bir an önce düzelmesi gerektiğini belirterek, “Burada bulunan insanların büyük bir kısmı 2000-2500 TL’ye çalışan insanlar. Bakın saat gecenin 12’si, herkes burada. Ben anlamıyorum, yeni bir vizyon denildi, yeni bir yönetim denildi, yani bu kadar mı zor bir topu kaleye sokmak. Şuradan 11 kişi çıkartsak ben eminim ki şu takımdan daha iyi oynarlar. Alt yapı dedik ama alt yapıdan bir tane bile doğru düzgün bir oyuncu çıkartamadık. Koskoca 25 milyonluk camiada bir tane çocuk çıkartamıyoruz. Ömer Faruk var çıkartsınlar onu, bunlardan iyi oynar. En azından forma için savaşır. Bunlarla olmayacak, başkanın da bir an öne Comolli’ye güle güle demesi lazım, getirsin Hakan Bilal Kutlualp’i, onun çok daha iyi yapacağına eminiz bu işi. Bu gün burada 20 kişi vardır, yarın 200 kişi olur, sezon sonu 5 bin kişi olur 10 bin kişi olur. Fenerbahçe küme düşmez demesinler, inanın ki düşer” dedi Protesto sonrası slogan atan Fenerbahçeli gurup olaysız bir şekilde dağıldı.