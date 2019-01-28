Fenerbahçe Slimani'den kurtuluyor! İki bomba isimle anlaşıldı

Bu sezon Slimani’den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, gol sorununu farklı isimlerle çözmeye çalışıyor. Slimani ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Benfica'dan Şilili golcü Nicolas Castillo ve Marsilya'dan Kostas Mitroğlu var.

Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği Cezayirli golcüye İspanya, Fransa ve İngiltere'den teklifler var. Slimani'nin tercihinin neresi olacağı merak konusu.

İKİ GOLCÜYLE ANLAŞILDI

Nicolas Castillo ve Kostas Mitroğlu ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin bu ikiliden birisini kadrosuna katması için Slimani'yi elinden çıkarması gerekiyor.

