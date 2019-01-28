  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe Slimani'den kurtuluyor! İki bomba isimle anlaşıldı

Fenerbahçe Slimani'den kurtuluyor! İki bomba isimle anlaşıldı

Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan ancak beklenenden uzak bir performans ortaya koyduğu için gönderilmek istenen Slimani'ye talipler var. Fenerbahçe, Slimani'nin yerine iki golcüyle anlaştı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 28-01-2019 16:12 - Güncelleme: 28-01-2019 16:12

Bu sezon Slimani’den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, gol sorununu farklı isimlerle çözmeye çalışıyor. Slimani ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde Benfica'dan Şilili golcü Nicolas Castillo ve Marsilya'dan Kostas Mitroğlu var.

Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği Cezayirli golcüye İspanya, Fransa ve İngiltere'den teklifler var. Slimani'nin tercihinin neresi olacağı merak konusu.

İKİ GOLCÜYLE ANLAŞILDI
Nicolas Castillo ve Kostas Mitroğlu ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin bu ikiliden birisini kadrosuna katması için Slimani'yi elinden çıkarması gerekiyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe Slimani'den kurtuluyor! İki bomba isimle anlaşıldı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • sporcu 28 Ocak 2019 17:02 FB nin en büyük transferi Comolli denen uğursuz mahlükatın def edilmesi olur.A.KOÇ inadını bırakıp tüm FB lilerin tiksindiği bu adamı FB tarihinden silsin.Eğer inadı devam ederse trübünde bir tane FB li göremez kendide gider.Ali Şen in telefonuna cevap vermemek ayıpların en büyüğüdür.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro