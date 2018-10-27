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Fenerbahçe seri peşinde!

Fenerbahçe seri peşinde!

Süper Lig'de 9 haftada 9 puan toplayan Fenerbahçe galibiyet serisi hedefinde.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 10:38 - Güncelleme: 27-10-2018 10:38

Süper Lig'de 9 haftada 9 puan toplayan Fenerbahçe galibiyet serisi hedefinde.

Son olarak konya deplasmanında kazanan ve ardından Beşiktaş ile berabere kalan, .Ç.Rize deplasmanında mağlup olan, M.Başakşehir ile berabere kalen ve Sivasspor deplasmanından da 1 puan çıkaran Fenerbahçe, bu hafta pazar günü konuk edeceği Ankaragücü karşısında 3 puan serisine başlamak istiyor.

Sarı lacivertli takımda kasık fıtık ameliyatı sonrası rehabilitasyon süreci devam eden Mehmet Topal ile sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Cocu'nun deplasmanlarda savunma gücünü artırmak amaçlı kullandığı Reyes'i iç saha maçında yedek kulübesine çekeceği ve Ayew'i yeniden ilk 11'e alacağı öğrenildi.

MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'nin sahaya kalede Harun, Isla (Şener), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Frey ve Slimani 11'iyle çıkması bekleniyor.

ÖZGÜVEN KAZANDILAR
Fenerbahçe'nin Anderlecht deplasmanında 2-0 geriden gelerek skoru 2-2'ye getirmesi takımda ve camiada moralleri düzeltti. Eleştirilen Frey'in iyi performansı teknik heyeti sevindirirken, kaptan Hasan Ali'nin hırsı, takımın mücadele etmesi önemli kazanımlar oldu. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Avrupa Ligi'nde gelen bu atmosfer takımdaki özgüveni de artırdı.

FENERBAHÇE İLE ANKARAGÜCÜ 99. RANDEVUDA
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 63-9, gol sayısında da 183-62 üstünlüğü var

İstanbul'da oynanan lig maçlarında ise Fenerbahçe 36, başkent temsilcisi 3 galibiyet aldı.

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Kaynak : DHA

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