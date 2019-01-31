Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yolda

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi bugün sona eriyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde hangi isimler var? Spor gazeteleri hangi transferleri yazıyor? İşte 31 Ocak 2019'un transfer haberleri...

Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yolda

ASLAN’A GOLSAVAR: Maicon için istenen rakamın verilmesi halinde Brezilyaı savunmacının yerine Standard Liege'de forma giyen Cristian Luyindama alınacak. 25 yaşındaki stoper için 8 milyon euro istendi. ancak 6 milyon euro civarında bu işin bitmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yolda

CASTİLLO’DA SON DÜZLÜK: Benfica ile Catillo’nun kiralanması üzerine anlaşıldı. Fenerbahçe 1.5 yıl için 4+4 milyon euro ödeyecek. Oyuncu da gelmeye ikna oldu. Ancak kulüp bulamayan Slimani’nin gitmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yolda

‘LEROY İÇİN TEKLİF GELMEDİ’: Swensea menajeri Graham Potter, Fenerbahçe’nin gündemindeki Leroy Fer için resmi teklif almasıklarını söyledi.

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Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yolda

FALETTE SÜRPRİZİ: Beşiktaş yönetim, Vida’nın son dakika transfer olması durumunda E. Frankfurt forması giyen Simon Falette’yi 1.5 senelik kiralayacak.

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