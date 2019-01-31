Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yolda

ASLAN’A GOLSAVAR: Maicon için istenen rakamın verilmesi halinde Brezilyaı savunmacının yerine Standard Liege'de forma giyen Cristian Luyindama alınacak. 25 yaşındaki stoper için 8 milyon euro istendi. ancak 6 milyon euro civarında bu işin bitmesi bekleniyor.
CASTİLLO’DA SON DÜZLÜK: Benfica ile Catillo’nun kiralanması üzerine anlaşıldı. Fenerbahçe 1.5 yıl için 4+4 milyon euro ödeyecek. Oyuncu da gelmeye ikna oldu. Ancak kulüp bulamayan Slimani’nin gitmesi bekleniyor.
FALETTE SÜRPRİZİ: Beşiktaş yönetim, Vida’nın son dakika transfer olması durumunda E. Frankfurt forması giyen Simon Falette’yi 1.5 senelik kiralayacak.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER