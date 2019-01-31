Fenerbahçe, Serdar Aziz'e formayı giydirdi golcü transferi yolda

ASLAN’A GOLSAVAR: Maicon için istenen rakamın verilmesi halinde Brezilyaı savunmacının yerine Standard Liege'de forma giyen Cristian Luyindama alınacak. 25 yaşındaki stoper için 8 milyon euro istendi. ancak 6 milyon euro civarında bu işin bitmesi bekleniyor.

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