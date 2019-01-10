  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilgiyle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe Serdar Aziz için son teklifini yaptı

Fenerbahçe Serdar Aziz için son teklifini yaptı

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferinde flaş bir gelişme yaşandı! Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Serdar Aziz'in transferi için bizzat devreye girdi ve Galatasaray'a son teklif bugün yaptı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 10-01-2019 23:07 - Güncelleme: 10-01-2019 23:07

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bugün Ersun Yanal ve Comolli zirvesi yapıldı. Transfer girişimlerinin masaya yatırıldığı zirvede, Yanal'ın Serdar Aziz transferi için ısrarlı tavrının ardından Comolli ile İstanbul'da bulunan başkan Ali Koç bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve öncelikli olarak Serdar Aziz'in transferinin sonlandırılması için mutabakata vardı.

Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda Serdar Aziz transferi için bizzat devreye giren başkan Ali Koç, bugün Galatasaray'a son teklifini yaptı. Serdar Aziz ile kesin olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe Yönetimi, daha önce sarı-kırmızılı kulübün reddettiği "2.4 milyon euro alacaklarını öderiz" teklifinin bir miktar daha üzerine koyarak pazarlık masasına oturdu.

FATURASI AĞIR OLABİLİR

Yurt dışından gelen transfer tekliflerine "hayır" diyen Serdar Aziz'in alacakları için ihtarname çekmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübünün de bonservis bedeli üzerinde "yumuşama" göstererek transfer sürecine sıcak bakabileceği ifade edildi. Oyuncunun serbest kalmaması için 1.8 milyon euro ödeme yapması gereken sarı-kırmızılı yönetim, eğer Serdar Aziz'i elden çıkartmazsa sezon sonunda 3.2 milyon euroluk bir bedelle karşılaşacak.

KAYNAK: Sporx

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe Serdar Aziz için son teklifini yaptı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro