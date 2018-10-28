Fenerbahçe nefes almak istiyor: İşte ilk 11'ler!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti.

Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci bugün forma giyemeyecek.

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.

Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Ülker

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Oğuz Kaan, Benzia, Ayew, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal