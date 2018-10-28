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Fenerbahçe nefes almak istiyor: İşte ilk 11'ler!

Fenerbahçe nefes almak istiyor: İşte ilk 11'ler!

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı ile Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri devam ediyor. Çıktığı 9 maçta sadece 9 puan toplayabilen Fenerbahçe, Ankaragücü karşısında ciddi bir mücadeleye çıkmaya hazırlanıyor. Son 10 karşılaşmasında yalnızca 3 kez mağlup olduğu Başkent ekibi karşısında galibiyeti arayacak olan Sarı Lacivertli ekip, Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda tüm kozlarını oynayacak.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 19:40 - Güncelleme: 28-10-2018 19:40

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, son 4 lig maçını da kazanamadı. Ligdeki son galibiyetini 16 Eylül'de deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında tek golle alan sarı-lacivertiler, daha sonra Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'la berabere kalıp Çaykur Rizespor'a kaybetti.

Süper Lig'de 9 haftada 9 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada yer alan Fenerbahçe, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mehmet Topal, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci bugün forma giyemeyecek.

Teknik direktörlüğünü Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı İsmail Kartal'ın yaptığı MKE Ankaragücü'nün ise 13 puanı bulunuyor.

Ülker Stadı'nda saat saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

FENERBAHÇE - MKE ANKARAGÜCÜ

STAT: Ülker
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, İsmail, Jailson, Oğuz Kaan, Benzia, Ayew, Slimani
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Alihan, Yalçın, Pinto, Djedje, Faty, Kenan, El Kabir, Bifouma, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

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