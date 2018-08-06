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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan, Alişan'a anlamlı hediye...

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan, Alişan'a anlamlı hediye...

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen ünlü şarkıcı Alişan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan anlamlı bir hediye aldı. Şarkıcı anlamlı hediyeyi Instagram hesabından paylaşarak kulüp başkanı Ali Koç'a teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 18:02 - Güncelleme: 06-08-2018 18:02

Fenerbaçe'ye yürekten bağlı olduğunu her şartta gösteren Alişan'a Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç imzalı forma hediye etti. Ünlü şarkıcı anlamlı hediyeyi instagram hesabından paylaşarak, "Sayın Başkanımız Ali Koç'a bana en değerli hediyeyi yolladığı için teşekkür ederim. İşte bu yüzden, dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" yorumuyla sevincini takipçileriyle paylaştı.O paylaşım: 

DÜĞÜNÜNE FENERBAHÇE MARŞIYLA GİRİŞ YAPMIŞTI

Buse Varol ile evlenen şarkıcı Alişan, "Düğünümde Fenerbahçe marşı çalacak." sözünü tuttu ve pasta kesmek için salona girerken ellerinde bayraklarla marş eşliğinde giriş yapmıştı.

 

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