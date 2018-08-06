Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'tan, Alişan'a anlamlı hediye...

Fenerbaçe'ye yürekten bağlı olduğunu her şartta gösteren Alişan'a Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç imzalı forma hediye etti. Ünlü şarkıcı anlamlı hediyeyi instagram hesabından paylaşarak, "Sayın Başkanımız Ali Koç'a bana en değerli hediyeyi yolladığı için teşekkür ederim. İşte bu yüzden, dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe" yorumuyla sevincini takipçileriyle paylaştı.O paylaşım:

DÜĞÜNÜNE FENERBAHÇE MARŞIYLA GİRİŞ YAPMIŞTI

Buse Varol ile evlenen şarkıcı Alişan, "Düğünümde Fenerbahçe marşı çalacak." sözünü tuttu ve pasta kesmek için salona girerken ellerinde bayraklarla marş eşliğinde giriş yapmıştı.