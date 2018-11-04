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Fenerbahçe Koray Şener'i son yolculuğuna uğurluyor

Fenerbahçe Koray Şener'i son yolculuğuna uğurluyor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanırken, maçın ilk yarısında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Koray Şener için Ülker Stadyumu'nda cenaze töreni düzenleniyor. Başkan Ali Koç dahil birçok yönetici ve futbolcu törene katılacak.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 11:12 - Güncelleme: 04-11-2018 11:12

Takımını desteklemek için Galatasaray deplasmanına giden ancak ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybedenKoray Şener'in zamansız vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 20 yaşındaki Koray'dan geriye fotoğrafları, daha önce çekilen videoları ve Fenerbahçe sevdası kaldı. Derbinin bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçeli yöneticiler ve futbolcular da hastaneye giderek Koray Şener’in yakınlarına taziye dileklerini iletmişti.

CENAZE TÖRENİ 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda son yolculuğuna uğurlanacak olan Koray Şener için Okul Açık tribününün alt katı cenaze törenine katılanlar için açılacaktır. Okul Açık tribününe girişler de Fenerium tarafından 10:00 ile 10:30 arasında yapılacak ve cenaze töreni 11:00'da başlayacaktır.
Düzenlenecek törenin ardından cenaze Kocaeli'nde defnedilecek.

ALİ KOÇ'TAN DUYGUSAL VEDA
Koray Şener'in vefatı üzerine konuşma yapmak için kürsüye çıkan Ali Koç konuşmasına gencin ailesine başsağlığı dileyerek başladı. İşte Ali Koç'un konuşmasından satırbaşları:

- Bizlere veda eden Koray Şener'e son görevimizi yerine getirmek için bir aradayız. Fenerbahçe'ye adanmış kısacık hayatının son gününde zamansızca aramızdan ayrılışı bizleri kahretti.
- Seni bu tribünlerde her zaman yaşatacağız. Güle Güle mekanın cennet olsun.
-Bu sezon her maça seni anarak çıkacağız. Okul Açık'taki senin koltuğuna adını yazıp, o koltuğu boş bırakacağız, seni asla unutmayacağız Koray...

Ali koç yaptığı konuşmanın ardından, Koray Şener'in koltuğuna çelenk bıraktı...

Vefat eden Koray Şener'in ailesine destek olmak için Ali Koç ve Hasan Ali Kaldırım, babanın koluna girdiler...

Koray Şener için maraton tribününde dev Türk bayrağı açıldı.

Koray Şener'i son yolculuğuna uğurlamak isteyenler gözyaşlarına boğulurken, genç tribün sevdalısının kombinesinin bulunduğu koltuğa çiçek ve fotoğraf konuldu.

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