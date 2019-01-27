Şu anda İtalyan ekiplerinden Milan'da forma giyen Zapata, Fenerbahçe yolcusu. Milan ile sözleşme uzatmayan Zapata, Sarı-Lacivertliler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Malatya’nın stoperi Sadık Çiftpınar’ı bonservisiyle, Chelsea’nin kanat oyuncusu Moses’i de kiralık olarak kadroya katan Sarı-Lacivertliler, şimdi de Milan'dan Zapata’yı getiriyor.
SKY Sports'un haberine göre Milan’ın Sportif Direktörü Leonardo, Kolombiyalı stoperin menajeriyle yaptığı mukavele uzatma görüşmelerinden istediğini alamadı.32 yaşındaki yıldız oyuncu da Fenerbahçe'yi seçti.
SAKATLIĞI 2 HAFTAYA BİTİYOR
32 yaşındaki oyuncu yaklaşık 15 gündür lif yırtılması sebebiyle oynayamıyor. 2 hafta sonra sahalara dönecek olan oyuncunun eğer Fenerbahçe'ye gelirse en az 2 maç kaçırması bekleniyor. Zapata, 6 sezondur formasını giydiği Milan’da bu sezon toplamda 17 karşılaşmaya çıktı, 1 de gol atma başarısı gösterdi.
Kariyeri: Kariyerine ülkesinin Deportivo Cali takımında başlayan Zapata, 2005’te Udinese’ye gitti. 2011’de buradaki parlak kariyerinin ardından 9 milyon euroya Villarreal’e transfer oldu. Burada tutunamayınca Milan onu 2012’de kiraladı. İtalyan ekibinde gösterdiği etkili performansla 6 milyon euroya bonservisi alındı. 56 kez de milli takım formasını giyen Zapata, stoper olmasına rağmen teknik paslarıyla biliniyor. Skrtel’in kesici özelliğinin yanında oyun kuruculuk görevi onun olacak.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Fenerbahçe Kolombiyalı yıldız Cristian Zapata'yla anlaşmaya vardı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER