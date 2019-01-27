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Fenerbahçe Kolombiyalı yıldız Cristian Zapata'yla anlaşmaya vardı

Fenerbahçe Kolombiyalı yıldız Cristian Zapata'yla anlaşmaya vardı

Transfer sezonunun bitimine 4 gün kala Fenerbahçe kötü gidişata dur demek için 32 yaşındaki Zapata ile anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 12:10 - Güncelleme: 27-01-2019 12:10

Şu anda İtalyan ekiplerinden Milan'da forma giyen Zapata, Fenerbahçe yolcusu. Milan ile sözleşme uzatmayan Zapata, Sarı-Lacivertliler ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Malatya’nın stoperi Sadık Çiftpınar’ı bonservisiyle, Chelsea’nin kanat oyuncusu Moses’i de kiralık olarak kadroya katan Sarı-Lacivertliler, şimdi de Milan'dan Zapata’yı getiriyor.

SKY Sports'un haberine göre Milan’ın Sportif Direktörü Leonardo, Kolombiyalı stoperin menajeriyle yaptığı mukavele uzatma görüşmelerinden istediğini alamadı.32 yaşındaki yıldız oyuncu da Fenerbahçe'yi seçti.

SAKATLIĞI 2 HAFTAYA BİTİYOR  
32 yaşındaki oyuncu yaklaşık 15 gündür lif yırtılması sebebiyle oynayamıyor. 2 hafta sonra sahalara dönecek olan oyuncunun eğer Fenerbahçe'ye gelirse en az 2 maç kaçırması bekleniyor. Zapata, 6 sezondur formasını giydiği Milan’da bu sezon toplamda 17 karşılaşmaya çıktı, 1 de gol atma başarısı gösterdi. 

Kariyeri: Kariyerine ülkesinin Deportivo Cali takımında başlayan Zapata, 2005’te Udinese’ye gitti. 2011’de buradaki parlak kariyerinin ardından 9 milyon euroya Villarreal’e transfer oldu. Burada tutunamayınca Milan onu 2012’de kiraladı. İtalyan ekibinde gösterdiği etkili performansla 6 milyon euroya bonservisi alındı. 56 kez de milli takım formasını giyen Zapata, stoper olmasına rağmen teknik paslarıyla biliniyor. Skrtel’in kesici özelliğinin yanında oyun kuruculuk görevi onun olacak. 

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