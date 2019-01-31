Fenerbahçe ile Empoli, Miha Zajc'ın transferi için anlaştı

Kadrosunu Sadık Çiftpınar, Moses, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile güçlendiren Fenerbahçe, yeni 10 numarasını İtalya'da buldu. Fenerbahçe ile Empoli, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Empoli bu transferde Salih Uçan'ın 1 milyon Euro'luk opsiyon hakkını da Zajc'ın transfer bedelinden düşecek ve Salih'in bonservisini alacak.

Miha Zajc, saat 16.00'da İstanbul'a geldi. Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı.

MIHA ZAJC KİMDİR? Miha Zajc, 1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'nın Sempeter pri Gorici kentinde dünyaya geldi. 1.78 metre boyundaki Zajc, merkez orta saha ve ofansif orta saha olarak görev alabiliyor. Oyuncunun en önemli özelliği olarak yaratıcılığı ve kilit pasları gösteriliyor. Duran toplarda da etkili bir isim olan Zajc, dripling kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor.