Fenerbahçe ile Empoli, Miha Zajc'ın transferi için anlaştı

Kadrosunu Sadık Çiftpınar, Moses, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ile güçlendiren Fenerbahçe, yeni 10 numarasını buldu. Fenerbahçe ile Empoli, Sloven oyuncu Miha Zajc'ın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Empoli bu transferde Salih Uçan'ın 1 milyon Euro'luk opsiyon hakkını da Zajc'ın transfer bedelinden düşecek ve Salih'in bonservisini alacak.

Bu sezon Empoli formasıyla 20 Serie A, 1 İtalya Kupası maçında forma giyen Zajc, 3 gol atarken 3 de asist katkısı yaptı.

MIHA ZAJC KİMDİR?

Miha Zajc, 1 Temmuz 1994 tarihinde Slovenya'nın Sempeter pri Gorici kentinde dünyaya geldi. 1.78 metre boyundaki Zajc, merkez orta saha ve ofansif orta saha olarak görev alabiliyor. Oyuncunun en önemli özelliği olarak yaratıcılığı ve kilit pasları gösteriliyor. Duran toplarda da etkili bir isim olan Zajc, dripling kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor.



ÖĞLEDEN SONRA GELİYOR

Miha Zajs, muhtemelen öğleden sonra İstanbul’da olacak. Sloven oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi!