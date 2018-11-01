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Fenerbahçe için adı geçen Yılmaz Vural'dan bomba sözler!

Fenerbahçe için adı geçen Yılmaz Vural'dan bomba sözler!

Phillip Cocu'nun gönderilmesinin ardından adı Fenerbahçe ile anılan Yılmaz Vural, “Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. Teklif alırsam, onur duyarım. Euro, dolar ya da TL hesabı yapmam” ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 08:41 - Güncelleme: 01-11-2018 08:41

Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktörlük için birçok ismin adı geçerken bunlardan biri de Yılmaz Vural, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden Yılmaz Vural, Milliyet gazetesinden Attila Gökçe'ye konuştu.

Fenerbahçe’nin başarısı için her türlü riske girilebileceğini söyleyen Yılmaz Vural, şunları söyledi: 

"Varsayımla konuşmayı doğru bulmuyorum. Ancak Fenerbahçe ile ilgili görüşlerimi paylaşmak isterim. Fenerbahçe’nin eksiklerine rağmen kıymetli bir kadrosu var. O kadro toparlanır. İşbaşına gelecek teknik direktör sadece takım kadrosuyla değil, koca bir camia ile birlikte yola çıkacaktır. Bu beraberlik çok büyük bir güç yaratır."

"ONLARA DOKUNMAK GEREK"
"Fenerbahçe’nin kadrosunda kaleciden Soldado’ya kadar milli takımlarda oynayan çok değerli oyuncular var. Futbol sosyal bir etkinliktir. Fenerbahçe taraftarlarını, seyirciyi tanımak, onlara dokunmak gerekir. Çalışan bir hoca ve takım için büyük - küçük farkı olmaz.Tek yol çalışmaktır"

DERBİ YORUMU
"Cuma günü Galatasaray’la derbi maçı var. Bu maç kötü gidişi bitirmek için bir şanstır. Şahsen ben böyle bir şansı yakalamak için her türlü riske girerim"

"AFFETMEK GEREKLİ"
Vural ayrıca “Bir futbolcu grubunda bazı oyuncuları cezalandırmak kulübün elini zayıflatır. Volkan, Aatıf ve Dirar’ın bir an önce affedilmesi yararlı olur” dedi.

''HESAP YAPMAM''
İşte Yılmaz Vural’ın kendisiyle de ilgili değerlendirmesi:

"33 yılda 28 ayrı takım çalıştırdım. 700’den fazla maçın sorumluluğunu taşıdım. Halkım da futbol camiası da beni tanıyor. Fenerbahçe’den teklif alırsam, onur duyarım. Euro, Dolar ya da TL hesabı yapmam!”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • Delibalta 01 Kasım 2018 10:16 Arkadas lar yapmayın yılmaz vural hikmet karaman hoca filan değil şovmen bunlar bilmem ki bu isimleri niye büyük takımlara yazarlar neyini gördünüz bunun iyi bi taktisyen mi altyapıcı mi öğretmen mi hangisi anca bağırıp cagirir

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