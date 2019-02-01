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Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Göztepe'yi ağırlıyor! İşte muhtemel 11'ler...

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi, Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki maçla açılacak. Ligde haftanın ilk maçında Fenerbahçe ile Göztepe bu akşam İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 18:29 - Güncelleme: 01-02-2019 18:29

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmişti.

Fenerbahçe ile Göztepe arasında Ülker Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS'tan naklen yayınlanacak.

HASAN ALİ KALDIRIM VE SKRTEL CEZALI

Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Dirar, Mehmet Ekici, Ayew, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GÖZTEPE: Beto, Tayfur, Wallace Reis, Titi, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

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