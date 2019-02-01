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Fenerbahçe Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Göztepe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazandı. Bu sonuçla puanını 23'e çıkartan sarı lacivertli takım maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Göztepe ise 22 puanda kaldı.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 18:29 - Güncelleme: 01-02-2019 22:25

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, 7. dakikada Roberto Soldado, 73. dakikada yeni transfer Victor Moses'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Konuk takımda Jerome 49. dakikada Sadık Çiftpınar'a yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart gördü. Mehmet Topal ise gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de yeni transfer Tolgay Arslan, 62. dakikada Benzia yerine oyuna dahil oldu ve ilk defa çubuklu formayı giydi. Serdar Aziz ise yedek kulübesinde şans bulamadı.

Sarı-lacivertliler 23 puana yükselirken orta sıralara doğru yol aldı. Göztepe ise 22 puanda kaldı. Fenebahçe ligde bir sonraki hafta Kayserispor'a konuk olacak. Göztepe ise evinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

7'nci dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Isla, pasını Soldado'ya çıkardı. Yıldız oyuncunun gelişine vuruşuna altıpas önünde Ayew'in dokunmasıyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

10'uncu dakikada İsmail'in sol kanattan ortasına Ayew'in kafa vuruşunda kaleci Beto topu kornere çeldi.

14'üncü dakikada orta alanda Ayew'in havadan pasında topla buluşan Soldado'nun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çektiği sert şut üst direğe çarparak auta çıktı.

38'inci dakikada ceza sahası dışı sol taraftan Serdar'ın kullandığı serbest vuruşta uzak kale direğine giden topu Volkan çıkardı.

50'nci dakikada Jerome, Sadık'a arkadan yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

73'üncü dakikada sol kanatta topla buluşan Moses pasını Jailson'a verdi. Topu süren Jailson, pasını tekrar Moses'e aktardı. Moses'ın bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

81'inci dakikada İsmail’in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Tolgay’ın kafa vuruşunu kaleci Beto kontrol etti.

FENERBAHÇE: 2 - 0 :GÖZTEPE

STAT: Ülker
HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık (Dk. 70 Jailson), İsmail, Mehmet Ekici, Mehmet Topal, Dirar, Benzia (Dk. 64 Tolgay), Ayew (Dk. 64 Moses), Soldado

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan (Dk. 54 Deniz), Borges, Serdar (Dk. 89 Gouffran), Castro, Halil (Dk. 46 Yasin), Jerome

GOLLER: Dk. 7 Ayew, Dk. 73 Moses (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 50 Jerome (Göztepe)

SARI KARTLAR: Ayew, Neustadter, Mehmet Topal (Fenerbahçe) - Halil, Castro, Yasin (Göztepe)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ACIKMIŞ 01 Şubat 2019 21:31 OLAY...OLAY...OLAY...Devre arasına kadar sabredemeyen fb'li yemekçi ilk yarının sonuna doğru seyircilerden kek, poaça, lahmacun, dürüm ne varsa bir tutamda olsa verin çok acıktım, diyordu.

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