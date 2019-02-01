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Fenerbahçe Göztepe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe Göztepe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe - Göztepe maçının canlı anlatımı İnternethaber'de... Ligin 19. haftasında Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20. haftada Göztepe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 18:29 - Güncelleme: 01-02-2019 20:30

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmişti.

FENERBAHÇE: 1 - 0 :GÖZTEPE

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Dirar, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Halil, Alpaslan, Borges, Serdar, Castro, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor. Sarı-lacivertliler ile Göztepe, bu maçla Süper Lig'de 50. kez birbirlerine rakip oluyor.

İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Adil adalet 01 Şubat 2019 20:23 Maçın skoru 1-2 yada 2-3

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