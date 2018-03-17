Fenerbahçe Galatasay maçı sonuçları 1999'dan beri...

22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 18 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün önceki 6 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

GALİBİYETİ SON GÖREN FATİH TERİM : Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.



FATİH TERİM'İN FENERBAHÇE KABUSU : Fatih Terim 1999 yılındaki galibiyetten sonra Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Terim idaresindeki bu 5 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 2 beraberlik yaşadı.



Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri tamamı şöyle:

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 Jan Olde Riekerink

Fenerbahçe Galatasaray arasında Süper Lig'de son 18 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:



Sezon Skor Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)

2000-2001 2 - 1 : Ali, Yusuf, Suat

2001-2002 1 - 0 : Rapaiç

2002-2003 6 - 0 : Tuncay, Ortega, Serhat (2 gol) , Ceyhun, Ümit Özat

2003-2004 2 - 1 : Nobre, Mehmet Yozgatlı , Ömer Erdoğan

2004-2005 1 - 0 : Nobre

2005-2006 4 - 0 : Appiah, Luciano, Alex, Anelka

2006-2007 2 - 1 : Alex, Kezman, Ümit Karan

2007-2008 2 - 0 : Semih, Deivid

2008-2009 4 - 1 : Selçuk, Lugano, Deivid / Lincoln, Emre

2009-2010 3 - 1 : Alex (2 gol), Güiza / Hakan Balta

2010-2011 0 - 0 -

2011-2012 2 - 2 : Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta

2011-2012 0 - 0 -

2012-2013 2 - 1 : Webo (2 gol) / Burak

2013-2014 2 - 0 : Emre, Cristian

2014-2015 1 - 0 : Kuyt

2015-2016 1 - 1 : Diego / Olcan Adın

2016-2017 2 - 0 : Van Persie ( 2 gol)

Derbilerin faturası ağır oluyor