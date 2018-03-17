Fenerbahçe Galatasay maçı sonuçları 1999'dan beri...

22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 18'i de lig olmak üzere 21 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 18 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün önceki 6 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.
GALİBİYETİ SON GÖREN FATİH TERİM : Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2), Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.
FATİH TERİM'İN FENERBAHÇE KABUSU : Fatih Terim 1999 yılındaki galibiyetten sonra Fenerbahçe'ye karşı 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Terim idaresindeki bu 5 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 2 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe Galatasaray maç istatistikleri tamamı şöyle:
07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu
06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu
16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu
06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim
29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim
22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi
08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets
22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets
03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets
08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp
03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp
09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe
25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard
24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi
17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim
12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim
12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim
10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini
08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu
25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu
20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 Jan Olde Riekerink
Fenerbahçe Galatasaray arasında Süper Lig'de son 18 maçın skorları, golü atan oyuncular ve gol dakikaları şöyle:
Sezon Skor Gollerin dakikaları ve gol atan futbolcular (FB-GS)
2000-2001 2 - 1 : Ali, Yusuf, Suat
2001-2002 1 - 0 : Rapaiç
2002-2003 6 - 0 : Tuncay, Ortega, Serhat (2 gol) , Ceyhun, Ümit Özat
2003-2004 2 - 1 : Nobre, Mehmet Yozgatlı , Ömer Erdoğan
2004-2005 1 - 0 : Nobre
2005-2006 4 - 0 : Appiah, Luciano, Alex, Anelka
2006-2007 2 - 1 : Alex, Kezman, Ümit Karan
2007-2008 2 - 0 : Semih, Deivid
2008-2009 4 - 1 : Selçuk, Lugano, Deivid / Lincoln, Emre
2009-2010 3 - 1 : Alex (2 gol), Güiza / Hakan Balta
2010-2011 0 - 0 -
2011-2012 2 - 2 : Sow, Alex / Elmander, Hakan Balta
2011-2012 0 - 0 -
2012-2013 2 - 1 : Webo (2 gol) / Burak
2013-2014 2 - 0 : Emre, Cristian
2014-2015 1 - 0 : Kuyt
2015-2016 1 - 1 : Diego / Olcan Adın
2016-2017 2 - 0 : Van Persie ( 2 gol)
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