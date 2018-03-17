Fenerbahçe Galatasaray maçı capsleri

Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 22 Aralık 1999 tarihindeki lig maçında aldı. O günden bu güne birçok şey değişti. Futbolcular değişti, statlar değişti, başkanlar değişti, Ajda Pekkan bile değişti ama Fenerbahçe'nin mutlak galibiyeti değişmedi.

Fenerbahçe Galatasaray maçı capsleri

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1999 yılında 2-1 yendiği günden bu yana 18 yıl geçti. O tarihten bu yana Galatasaray bir daha Kadıköy'de galibiyet yüzü göremedi ama Türkiye'de çok şey değişti... Türk futbolunun iki güzide çınarının karşılaştıkları maçlar her zaman yüksek tansiyona sahne olmuştur. Galatasaray'ın bu sezonki teknik heyetinde yer alan 4 futbol adamı da, 1999'da Kadıköy'de alınan son galibiyete tanık oldu. Fenerbahçe Stadı'nda 22 Aralık 1999 tarihinde Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta takımın başında teknik direktör olarak bugün olduğu gibi Fatih Terim bulunuyordu.

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Fenerbahçe Galatasaray maçı capsleri

Fatih Terim'in bugünkü yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Claudio Andre Taffarel, o sezonki takım kadrosunda yer alıyordu. Hasan Şaş, Kadıköy'deki son galibiyetin alındığı maçta forma giymiş ve 1 de gol atmıştı. Taffarel ve Ümit Davala ise o maçın kadrosunda yoktu. Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de uzun yıllardır galibiyet alamaması özellikle sosyal medyada alay konusu olmuştur. Gelin hep birlikte Türkiye'de 1999 tarihinden bu yana neler değiştiğine hep birlikte göz atalım.

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Fenerbahçe Galatasaray maçı capsleri

*Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Bülent Ecevit, Başbakan'dı..

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Fenerbahçe Galatasaray maçı capsleri

*Fenerbahçe Samandıra Tesisleri'nin inşaatı sürüyor, artık kullanılan Marmaray için "Yapılsın mı, yapılmasın mı?" tartışmaları devam ediyordu..

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