Fenerbahçe Galatasaray maçı capsleri

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1999 yılında 2-1 yendiği günden bu yana 18 yıl geçti. O tarihten bu yana Galatasaray bir daha Kadıköy'de galibiyet yüzü göremedi ama Türkiye'de çok şey değişti... Türk futbolunun iki güzide çınarının karşılaştıkları maçlar her zaman yüksek tansiyona sahne olmuştur. Galatasaray'ın bu sezonki teknik heyetinde yer alan 4 futbol adamı da, 1999'da Kadıköy'de alınan son galibiyete tanık oldu. Fenerbahçe Stadı'nda 22 Aralık 1999 tarihinde Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçta takımın başında teknik direktör olarak bugün olduğu gibi Fatih Terim bulunuyordu.