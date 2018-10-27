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Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'de devam eden Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda Sarı-lacivertli kulübün borcu açıklandı. Borcun 2 milyar 58 milyon TL olduğu açıklanırken, bunun yüzde 86'sının bankalara olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 15:54 - Güncelleme: 27-10-2018 15:54

Fenerbahçe'nin Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Selim Çeçen ile Oğuz Büktel açıklamalarda bulundu. Çeçen denetleme kurulu raporunu okurken, Oğuz Büktel Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) verilerini açıkladı. 

Konsolide öz kaynak açığının 2 yıl içerisinde 2 katına çıktığını dile getiren Oğuz Büktel, öz kaynak açığının 1 milyar 81 milyon TL olduğunu söyledi. 

Oğuz Büktel, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin borcunun 2 milyar 58 milyon TL olduğunu dile getirerek, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin A.Ş'den 1 milyar 87 milyon TL alacağı olduğunu ve Futbol AŞ'nin borçlarının yüzde 86'sı olan 1 milyar 780 milyonun bankalara olan borçlar olduğunu ifade etti.

Büktel, sermaye artışından 353 milyon TL gelir elde ettiklerini aktararak, öz sermayenin şu an eksi 507 milyon TL olduğu kaydetti.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin son 3 aydaki gelirlerinin yüzde 88 arttığını ifade eden Büktel, futbolcu alım satımından 107 milyon TL kar elde edildiğini, brüt karda ise geçen seneye oranla 5 kat arttığını dile getirdi.

Oğuz Büktel, geçen yıl Futbol A.Ş.'nin bu dönemde gelirinin 35 milyon 59 bin 777 TL, bu sene ise 178 milyon 650 bin 803 TL'ye ulaştığını söyledi.

Mehmet Selim Çeçen ise amatör şubelerden 55 milyon TL gelir, 172 milyon ise gider olduğunu kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • adalet 27 Ekim 2018 16:44 Anlaşılıyor ki bu kulübün sahibi diz değilsin bankalar. Ali koç başkan olduktan sonra bu kulübe ne yardımda bulundun senin milyar dualarım var, Kimler hangi futbolcudan ne komisyon aldı

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