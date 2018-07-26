Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık'ın yüzü gülmüyor!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık ile Hülya Aşık'ın kızı Eda Aşık geçtiğimiz yılın Temmuz ayında evlendiği Özgür Özen'den boşandı. Daha önce de iki evlilik yapmış olan Eda Aşık üçüncü evliliğinde de aradığını bulamadı. Eda Aşık'ın üçüncü evliliği de ihanet yüzünden bitmiş. Eda Aşık, ''Sanal da olsa aldatıldım. Aldatıldığımı Instagram'dan öğrendim. Yıllarca aldatılmalarına rağmen susup oturup kadınlar var, onlar gibi olamam. Bir günde boşandım. Sonuçta benim bir kızım var, ona karşı sorumluluğum var. Böyle bir hatayı affetmem mümkün değil'' diyerek boşanma sebebini açıkladı.