Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık'ın yüzü gülmüyor!

Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık geçtiğimiz Temmuz ayında 3. evliliğini yaptığı Özgür Özenden boşandı. Ayrılığın sebebinin ihanet olduğunu söyleyen Aşık, ''Sanal da olsa aldatıldım. Böyle bir hatayı affetmem mümkün değil'' dedi.

Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık'ın yüzü gülmüyor!

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık ile Hülya Aşık'ın kızı Eda Aşık geçtiğimiz yılın Temmuz ayında evlendiği Özgür Özen'den boşandı. Daha önce de iki evlilik yapmış olan Eda Aşık üçüncü evliliğinde de aradığını bulamadı. Eda Aşık'ın üçüncü evliliği de ihanet yüzünden bitmiş. Eda Aşık, ''Sanal da olsa aldatıldım. Aldatıldığımı Instagram'dan öğrendim. Yıllarca aldatılmalarına rağmen susup oturup kadınlar var, onlar gibi olamam. Bir günde boşandım. Sonuçta benim bir kızım var, ona karşı sorumluluğum var. Böyle bir hatayı affetmem mümkün değil'' diyerek boşanma sebebini açıkladı.

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Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık'ın yüzü gülmüyor!

İLK EVLİLİĞİ 10 AY SÜRDÜ: Eda Aşık, ilk evliliğini 2007'de Serkan Keleş'le Conrad Otel'de yapmıştı. Mutluluğu sadece 10 ay süren Eda Aşık, Kasım 2009'da bu kez Kuruçeşme Hotel Les Ottomans'da İbrahim Özçelik ile nikah masasına oturmuştu. Ama kızları Masal'a rağmen 2012'de boşanmışlardı. Eda Aşık, iki yıl önce de Yasin Erdoğan ile Bodrum'da sürpriz bir şekilde nişanlanmıştı. Ne var ki, aradan 2 hafta bile geçmeden yüzükler atılmıştı.

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Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık'ın yüzü gülmüyor!

NİŞANLISI DOLANDIRICI ÇIKMIŞTI: Eda Aşık, nişanlısını sahtekarlıkla suçlamış, söylediği her şeyin yalan olduğunu iddia etmiş, "İyi niyetimin kurbanıyım" açıklamasını yapmıştı. Eda Aşık, geçen yıl Temmuz'da da Özgür Özen ile üçüncü evliliğini yapmıştı. Maalesef üçüncü evliliği de bitmiş!

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Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık'ın kızı Eda Aşık'ın yüzü gülmüyor!

Fenerbahçe eski başkanı Metin Aşık ve kızı Eda Aşık

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