Fenerbahçe Erick Green'i resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, resmi siteden yaptığı açıklama ile 1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green'in, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe'de forma giyeceğini belirtirken, oyuncuya başarılar diledi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1.93 m boyunda olan ve her iki guard pozisyonunda da oynayabilen Erick Green, 2018-19 sezonunun kalan bölümünde Fenerbahçe’nin başarısı için ter dökecek. Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nda başarılar diliyoruz."