Fenerbahçe efsane futbolcusu Lefter'i böyle andı

Fenerbahçe Spor Kulübü, döneminin efsane futbolcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis'i ölümünün 7. yıl dönümü nedeniyle video yayımlayarak andı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından "Yerin hiçbir zaman dolmayacak" başlığıyla yayımlanan, "EfsanelerÖlmez" etiketli videoda, Lefter Küçükandonyadis'in Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden bazılarına yer verildi.
Yerin hiçbir zaman dolmayacak… #EfsanelerÖlmez pic.twitter.com/gxQzNkqxGB— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 Ocak 2019
Fenerbahçe'de 1947-1951 ve 1953-1964 yıllarında forma giyen efsane futbolcu kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Sadece Fenerbahçe'nin değil, A Milli Futbol Takımı'nın da efsanesi olan Lefter Küçükandonyadis'in ismi bu sezon Spor Toto Süper Lig'e verildi.
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