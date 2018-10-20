Fenerbahçe durdurulamıyor! 3'te 3 yaptı

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THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-75 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yapmış oldu.
SALON: Zalgirio
HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic
ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, Nate Wolters 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis
FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7, Melih Mahmutoğlu
1'İNCİ PERİYOT: 25-18
İLK YARI: 42-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53
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