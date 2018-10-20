  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe durdurulamıyor! 3'te 3 yaptı

Fenerbahçe durdurulamıyor! 3'te 3 yaptı

THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-75 mağlup etti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-10-2018 08:40 - Güncelleme: 20-10-2018 08:40

THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-75 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yapmış oldu.

SALON: Zalgirio

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic

ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, Nate Wolters 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis

FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 25-18

İLK YARI: 42-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe durdurulamıyor! 3'te 3 yaptı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Ekim 2018 09:07 helal olsun. gururumuz Fenerbahçe. futbolda ise tam aksine dökülüyor.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro