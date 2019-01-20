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Fenerbahçe, Bursa deplasmanında

Fenerbahçe, Bursa deplasmanında

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bursaspor'a konuk olacak.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2019 11:17 - Güncelleme: 20-01-2019 11:17

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin ilk yarısında gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, 2019 yılındaki ilk resmi maçında da Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe, Bursaspor karşılaşmasına 6 oyuncusundan yoksun çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan Eljif Elmas, Bursaspor karşısında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen İslam Slimani de zorlu deplasmanda yer almayacak.

Bu iki oyuncunun yanı sıra sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de karşılaşmada boy gösteremeyecek.

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart görmesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Bursaspor'u 2-1 yenmişti.
 

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Kaynak : AA

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