Fenerbahçe Belçika'da zafer arıyor: İlk 11'ler belli oldu!

Ligde istediği sonuçları alamayan temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oyanadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra ikinci haftada Spartak Trnava'yı Kadıköy'de 2-0 mağlup ederek ilk 3 puanını hanesine yazdırmıştı. Phillip Cocu'nun öğrencileri grubun en zorlu deplasmanı olan Anderlecht maçından 3 puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor.

Anderlecht ile 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda olmak üzere toplam 4 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, bu maçlardan 2 galibiyet alırken, Anderlecht'in 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE

STAT: Constant Vanden Stock

SAAT: 19:55

HAKEM: Georgi Kabakov

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANDERLECHT: Didillon, Lawrence, Sanneh, Gerkens, Saief, Santini, Kums, Trebel, Bornauw, Saelemaekers, Bakkali

TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Benzia, Jailson, Reyes, Eljif, Slimani, Frey

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu