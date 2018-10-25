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Fenerbahçe Belçika'da zafer arıyor: İlk 11'ler belli oldu!

Fenerbahçe Belçika'da zafer arıyor: İlk 11'ler belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'e konuk oluyor. Constant Vanden Stock Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 17:58 - Güncelleme: 25-10-2018 18:49

Ligde istediği sonuçları alamayan temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oyanadığı ilk karşılaşmada Dinamo Zagreb'e deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra ikinci haftada Spartak Trnava'yı Kadıköy'de 2-0 mağlup ederek ilk 3 puanını hanesine yazdırmıştı. Phillip Cocu'nun öğrencileri grubun en zorlu deplasmanı olan Anderlecht maçından 3 puanla ayrılarak yükselişe geçmek istiyor.

Anderlecht ile 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası'nda olmak üzere toplam 4 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, bu maçlardan 2 galibiyet alırken, Anderlecht'in 1 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Mehmet Topal dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığı bulunan Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

ANDERLECHT - FENERBAHÇE

STAT: Constant Vanden Stock
SAAT: 19:55
HAKEM: Georgi Kabakov
YAYIN: beIN SPORTS 1

ANDERLECHT: Didillon, Lawrence, Sanneh, Gerkens, Saief, Santini, Kums, Trebel, Bornauw, Saelemaekers, Bakkali
TEKNİK DİREKTÖR: Hein Vanhaezebrouck

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Benzia, Jailson, Reyes, Eljif, Slimani, Frey
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

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