Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Gigi Datome Türkçe haber sundu

Fenerbahçe’de 4 sezondur forma giyen Luigi Datome, bu kez parkeye değil, kameranın karşısına geçip, kulüp televizyonunda Türkçe haber sunmaya kalktı.

Özellikle sosyal medya hesabında taraftarlara Türkçe videolar çeken Datome, FB TV’de kameraların karşısına çıkıp ana haber bülteninin açılışını yaptı. Akıcı bir Türkçe’yle konuşan İtalyan basketbolcu, daha sonra bunun bir şaka olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komuşuoğlu ise Datome’nin bu videosunu “Fenerbahçe TV’de yılın transferi” olarak paylaştı.