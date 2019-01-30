Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely şoku!

THY Euroleague'de fırtına gibi esen ve lider durumda bulunan Fenerbahçe Beko'ya Çek oyuncusu Jan Vesely'den kötü haber geldi. Fenerbahçe Beko'nun Çek basketbolcusu Jan Vesely sağ dizinden menisküs operasyonu geçirdi. Vesely'nin parkelere dönüşünün 5-6 haftayı bulması bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun tecrübeli oyuncusu Jan Vesely, sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Yapılan operasyonun ardından sporcumuzun rehabilitasyon protokolü, sağlık ekibimizin gözetiminde başlamıştır. Oyuncumuz Jan Vesely’nin sahalara dönüş süresi 5-6 hafta olarak öngörülmektedir" denildi.