  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVMTV ödemelerinizi PTT güvencesi ile gerçekleştirin
eposta yazdır zoom+ zoom-

Fenerbahçe Beko Olympiakos'u dağıttı

Fenerbahçe Beko Olympiakos'u dağıttı

THY Avrupa Ligi'nin 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 90-75 mağlup etti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 25-01-2019 07:19 - Güncelleme: 25-01-2019 07:19

Birinci periyodun ilk dakikaları karşılıklı basketlerle 6-6'lık beraberlikle geçildi. Olympiakos'un savunma zafiyetinden faydalanan sarı-lacivertliler boyalı alandan ve serbest atış çizgisinde bulduğu basketlerle skoru 12-6'ya getirdi. Mola öncesinde hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe Beko, Green'in 3 sayılık basketiyle skoru 15-6'ya getirdi. Mola dönüşünde çabuk toparlayan Olympiakos art arda hücumlardan basketlerle dönünce farkı eriterek skoru 17-13'e getirdi. Son hücumu iyi kullanamayan sarı-lacivertli ekip periyodu 21-15 üstünlükle noktaladı.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başladı. Nikola Kalinic'in çizgi üzerinden 2 sayılık atışı ve Olympiakos'tan Timma'nın 3 sayılık basketiyle skor 23-21'e geldi. Spanoulis'in başlattığı atakta 24 saniyeyi kullanamayan Olympiakos, hücumdan eli boş döndü. Sarı-lacivertliler sonrasında çıktıkları hücumu Vesely ile iyi kullanarak skoru 27-23 yaptı. Peş peşe yakaladığı hücumları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Datome'nin smacı ve Muhammed Ali'nin 3'lüğü ile skoru 32-23 yaparak Olympiakos'a mola aldırdı. İkinci periyodun sonunda hızlı hücuma çıkan Fenerbahçe Beko, yaptığı bonus paslarla Datome'nin el üstünden yaptığı atışla sayı bularak skoru 40-28 yaptı ve soyunma odasına bu skorla girdi.

Üçüncü periyodun başında da hız kesmeyen Fenerbahçe Beko boyalı alandan bulduğu 6 sayıyla skoru 46-30'a getirdi. Vesely ile boyalı alanı iyi kullanan sarı-lacivertliler burada 3 sayı bularak skoru 52-36 yaptı. Olympiakos'u kendi alanına hapseden sarı-lacivertli ekip çıktığı hücumlardan faydalanınca fark 22 sayıya ulaştı: 64-42. Üçüncü periyodun son hücumunda basket faul alan Olympiakos serbest atış çizgisinden de sayı buldu ve üçüncü periyot 68-54 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğü ile sona erdi.

Son periyotta da sayı üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, skoru 72-57'ye getirdi. Olympiakos, Leday'ın serbest atış çizgisinden bulduğu 2 sayı ile farkı 9 sayıya kadar indirdi: 72-63. Fenerbahçe Beko, Kalinic ile bulduğu 5 sayı ile skoru 82-68 yaptı. Maçın sonuna doğru Kalinic ile sarı-lacivertliler skoru 87-73 yaptı ve Olympiakos molası aldı. Mola sonrası Sloukas'ın serbest atışlarından sayı bulan Fenerbahçe maçı 90-75 kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko evinde Olympiakos'u 90-75 mağlup etti.

Öte yandan Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde Aralık ayının en iyi oyuncusu seçildi.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Fenerbahçe Beko Olympiakos'u dağıttı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro