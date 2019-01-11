Fenerbahçe Beko evinde zorlanmadı

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 78-61 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 16. galibiyetini elde etti. Litvanya temsilcisi ise 11. kez sahadan mağlup ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Benjamin Jimenez, Mario Majkic

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 4, Green 4, Datome, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 14, Sloukas 14, Guduric 5, Vesely 13, Lauvergne 8, Kalinic 6, Sinan Güler

ZALGIRIS: Wolters 8, Walkup, Milaknis 6, White 5, Davies 12, Walton, Thompson 2, Jankunas 9, Birutis 7, Grigonis 6, Ulanovas 4, Jokubaitis 2

1'İNCİ PERİYOT: 19-11

İLK YARI: 43-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-44